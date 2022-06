Marvanová: Na policii jedině s konkrétním důkazem

Upozorňovala jste neúspěšně vedení STAN a předsedu Víta Rakušana na aktivity Petra Hlubučka v dopravním podniku. Můžete říci, čeho se to konkrétně týkalo? Podle STAN jste se měla obrátit na policii.

Myslíte, že když se děje něco uvnitř politické strany, že se má člověk obracet na policii? Myslím si, že není správné, aby se člen strany obracel na policii místo toho, aby věc řešil uvnitř.

Šlo přece ale o dění v dopravním podniku, kvůli němuž trestní oznámení podal primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě).

Rozumím. Ano, když se někdo dozví o konkrétní trestné činnosti, třeba předání úplatku, nechť to oznámí. Ale já jsem se nic takového nedozvěděla, jenom jsem měla určité pochybnosti. Ty jsem řešila uvnitř a považuji to za jedině správné. Kam bychom přišli, kdyby každý člen strany, který řeší nějaký problém s kolegou, šel na policii? To by mě ani nenapadlo.

Myslel jsem, že se to upozornění týkalo konkrétního poznatku.

Jsem právník a vím, že když někdo podá trestní oznámení a nemá důkazy, tak se přece vystavuje riziku trestního stíhání pro křivé obvinění. Na policii můžete jedině jít s konkrétním důkazem, žádný takový důkaz jako Adam Scheinherr jsem neměla. Přece nepůjdu na policii, že se mi něco nezdá. Chtěla jsem tu věc řešit uvnitř politické strany, abychom si o tom bez kohokoli popovídali, abychom to řešili uvnitř. Podle mě to je správné. Dělala jsem to jako člověk, který má odpovědnost za hospodaření města, jsem radní.

Rozešla jste se se STAN poté, co jste nebyla vyslyšena?

Ne, STAN nechtěl se mnou spolupracovat, odpověděla jsem už tehdy, jak to bylo. Když s vámi někdo nechce spolupracovat, tak prostě jdete. Ten dopis byl interní, já jsem ho nepublikovala.

V pondělí jste na valné hromadě dopravního podniku požadovala, aby odstoupili političtí členové jeho dozorčí rady. Můžete to zdůvodnit?

Aby mohli nastoupit nezávislí odborníci včetně protikorupčních odborníků. Nebylo to vyjádření, že by všichni členové dozorčí rady pochybili, protože v jejich řadách byli lidé, kteří pro různé věci nehlasovali. Šlo o to, vytvořit prostor pro odborníky.

Místo v dozorčí radě nabízeli vám, ale odmítla jste. Proč?

Jsem v politické roli. Považuji se za odborníka, ale nemůžeme směšovat ty role. Musejí to prověřit lidé, kteří jsou nezávislí, nikoli politici. Jsem přesvědčena, že není správné směšovat role. Politici, když jsou zároveň odborníky, jsou svým způsobem trochu ve střetu zájmů.

Vztahy jsou teď napjaté. Může to pražskou koalici před volbami ještě ohrozit?