Marvanová: Na magistrátu by měl vzniknout odbor právní podpory

Na pražském magistrátu by měl vzniknout odbor, který by zaštiťoval právní podporu úřadu, zpracovával posudky a dohlížel na smlouvy s externími právními firmami. Uvedla to radní pro legislativu Hana Marvanová (za STAN). Zatím se jí podle ní nepodařilo získat podporu koaličních partnerů.