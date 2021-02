Mariinu skálu na Děčínsku zdobí nový altán, na místo ho dopravil vrtulník

"Bylo to trochu napínavé, protože na vrtulník jsme čekali asi deset dní. Bylo tam několik možných termínů, kdy by se ty práce daly zvládnout. V minulém týdnu bylo například několik hezkých dní, ale byly velice mrazivé, takže se dodavatelská firma rozhodla vyčkat na lepší počasí," uvedl Salov.

Akce se uskutečnila na poslední chvíli, od začátku března by přelet vrtulníku nad parkem nebyl možný kvůli hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, například sokolů stěhovavých. "Pokud by to nevyšlo dnes, už by to pravděpodobně nebylo v tomto pololetí," doplnil mluvčí.