Mariánské náměstí od září bez aut, slibuje Praha a plánuje rekonstrukci

Právě městský institut vybral zpracovatele studie, který navrhne novou podobu Mariánského náměstí. Stalo se jím pražské studio Xtopix, které by návrh mělo vytvořit do začátku roku 2020.

Už od září letošního roku by ale mělo náměstí fungovat v režimu bez zaparkovaných aut, s pěší zónou a stromy. Praha plánuje i program, který by měly společně koordinovat IPR, Městská knihovna, Magistrát hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy a další instituce.

Do budoucí podoby náměstí se mohou podle ředitele IPR zapojit i občané. „Budeme rádi, když nám Pražané sdělí svůj názor na to, jak by mělo náměstí vypadat, co by na něm nemělo chybět, či jaká by měla být jeho náplň. Snažíme se vytvořit prostor v centru Prahy, který nebude jen zastávkou pro turisty, ale také místem odpočinku pro místní,“ uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč.