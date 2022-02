Malinová: Poměry popsané v Devadesátkách jsou v placeném sexu dávno pryč

To podťala vyhláška z roku 2007, která nabídku na venkovních prostranstvích zakazuje. Řada obcí ji schválila a její dodržování kontroluje policie více nebo méně vlažně. Těžiště nabídky sexuálních služeb se už v půlce devadesátých let přeneslo do klubů a nyní zvláště za covidu se stále více koncentruje v privátech, které nejsou tak na ráně a tím pádem v hledáčku policie.

Tak aby si mohly vydělávat sexem, jen pokud je to baví, nedostávaly se do dluhových pastí a visela nad nimi slušná, vnímavá a tolerantní společenská síť, která by je ochránila před sociálním vyloučením. Měli bychom jim oplatit, jak jsou ony často tolerantní a vnímavé vůči potřebám svých zákazníků a pomáhají jim nalézt jistotu v sexuálním životě.

Jako sociální organizace nechceme o takových věcech rozhodovat, to musejí politici. Legalizace by samozřejmě měla svoje výhody i nevýhody. Na jednu stranu by mohla ženám pomoci. Například by se mohly obrátit na policii ve chvíli, kdy by řešily spory o nezaplacení, napadení či znásilnění ze strany zákazníka. Ale vím, že samy ženy o legalizaci velký zájem nemají, protože se bojí ztráty anonymity a stigmatizace, která by s ní byla spojená. Navíc vidíme třeba v Nizozemsku, že sexuální pracovnice v době covidu nedostaly žádnou finanční podporu. Postavení sexuálních pracovnic by tak stále bylo nejisté.