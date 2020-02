Maláčová: Změnu dávek stáhnu, když ANO nabídne systémové řešení

„Přicházím s tím, aby se mnohonásobně zvýšila sociální pomoc na obcích, chci reorganizovat úřady práce , aby fungovaly lépe a pomáhaly lidem v nouzi. Ale zároveň chci, aby se rodiče ve vyloučených lokalitách zajímali o to, jestli jejich děti chodí do školy,“ uvedla s tím, že její návrh je kombinací systémové sociální práce v obcích a tlaku na rodiče.

„Fiskálně se nevyplatí trestat děti za jejich rodiče. Rodí se talentované do znevýhodněných rodin, kde se jim rodiče nevěnují, nepracují, jsou nevzdělaní. Trestat děti za jejich rodiče je to nejhorší, co můžeme dělat, protože investice státu do těchto dětí je investice, která se vyplatí více než jakákoli jiná investice,“ řekl.