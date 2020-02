Maláčová: Základní školu nedokončí tisíce dětí. Chci to přes dávky vyřešit

Paní ministryně, v těchto dnech sklízíte kritiku, dokonce i u některých svých spolustraníků, za návrh na zpřísnění pravidel pro výplatu dávek na bydlení. Hlavně za to, že by se odebraly rodičům dětí, které budou často chybět ve škole…

Revize dávek obsahuje 23 opatření. Mediální pozornost mají jenom dva konkrétní návrhy. Myslím si, že musíme do té problematiky obchodu s chudobou důrazně říznout, protože nám za posledních deset let počet vyloučených lokalit narostl na trojnásobek. Způsobuje to frustraci obyvatel a podlamuje důvěru v sociální systém.

Zvyšuje se nám závratným způsobem počet dětí, které nemají ukončenou školní docházku. Když děti nemají dokončenou ani základní školní docházku a vycházejí ze základní školy negramotné, tak nemají šanci se z chudoby jako takové vymanit.

Jestli má někdo lepší způsob, jak zajistit, aby děti do školy chodily, tak sem s tím.

Jestli má někdo lepší způsob, jak zajistit, aby děti do školy chodily, tak sem s tím. My chceme kombinovat systémovou sociální práci na obcích a tlak na rodiče. Já chci řešit situaci, kdy nám každý rok přes tisíc dětí končí bez základní školní docházky a nemají žádnou budoucnost. Obchod s chudobou neustále bobtná a většina politiků před tím zavírá oči. Budu jednat s každým, kdo je připraven tuto neúnosnou situaci řešit.

Neziskové organizace upozorňují, že už dnes je možné odebrat za neplnění školní docházky dávky v hmotné nouzi či část rodičovského příspěvku. Váš návrh podle nich problém stejně nevyřeší, protože děti z chudých a předlužených rodin, které třeba migrují po ubytovnách, stejně do školy chodit nebudou, jen přijdou o střechu nad hlavou. Varují i před jejich častějším odebíráním do dětských domovů, což by pak zvedlo náklady státu…

Moje otázka je, proč chtějí neziskové organizace za každou cenu zachovat status quo. Pojďme hledat řešení.

Revize dávek je o systému sociální práce na obcích a reorganizaci úřadů práce, kterou připravujeme. V materiálu přiznáváme, že revize dávek je také podmíněna změnou situace v oblasti bydlení a exekucí. Dostupnost bydlení je kapitolou sama o sobě. Pokroku jsme ale dosáhli v exekucích.

Kromě legislativního oddlužení pracuje ministerstvo spravedlnosti na změnách částek tzv. nezabavitelného minima. Což znamená, aby se i nízkopříjmovým pracujícím vyplatilo legálně pracovat. Ministryně (Marie) Benešová přislíbila, že to půjde do měsíce na vládu, to je obrovský posun. To znamená, že nízkopříjmoví lidé najednou budou mít motivaci pracovat legálně.

Kritika přišla i z ministerstva školství. Vadí mu, že váš návrh neřeší, jak by se prokazovaly zdravotní důvody, kvůli kterým by dítě mělo zameškané hodiny.

Ať ministerstvo školství začne řešit to, že povinná školní docházka není naplňována. Pokud přijdou s řešením, kdy nám děti nebudou odcházet ve velkém měřítku negramotné, a tím pádem se z nich v podstatě na dalších 50 let nestanou lidé existenčně závislí na dávkách, tak velmi ráda o tom budu diskutovat.

Před třemi týdny jste představila návrhy variant důchodové reformy. Ani za to jste ale příliš pochvaly nesklidila. Podaří se do voleb vůbec něco prosadit?

Naopak, po 30 letech tu máme koncept spravedlivého důchodu, který má podporu jak odborníků, tak napříč politickým spektrem. Ve zkratce se jedná o základní důchod ve výši 10,5 tisíce pro všechny, kteří mají odpracované roky, a k tomu zásluhová složka. Spravedlivý důchod by byl v průměru o dva tisíce vyšší než teď.

Důchodová reforma se stihnout dá, pokud k tomu bude politická vůle, a sociální demokracie ji má.

Důchodová reforma se stihnout dá, pokud k tomu bude politická vůle, a sociální demokracie ji má. Ministerstvo práce je připraveno do léta předložit konkrétní legislativní návrh, který bude obsahovat spravedlivý důchod, tedy rozdělení na nultý a první pilíř, dřívější odchod do důchodu pro náročné profese, pětistovku za vychované dítě pro současné penzisty a také ocenění pečujících pro jejich budoucí důchody. A pojďme se bavit i o tom, že lidé, kteří pracovali více než 41 let, dostanou za každý rok navíc bonus.

ANO chce povinné spoření ve třetím pilíři. Dozvěděli jsme se to z médií. Rok a půl poté, co vznikla naše vláda. Je to ale v podstatě 2. pilíř, který jsme před několika lety společně zrušili. To není cesta, kterou by chtěla sociální demokracie jít.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vykresluje důchodovou komisi jako nějakou vaši sólo akci nebo poradní orgán. Řekl, že se teď do věci musí vložit opravdu experti, mj. z ministerstva financí. Nešlo to, zajistit si předem podporu koaličního partnera?

Důchodová komise byla složena podle programového prohlášení vlády. Hnutí ANO má v důchodové komisi čtyři své zástupce: zástupce Úřadu vlády, ministerstva financí, poslaneckého i senátorského klubu ANO. Jmenný seznam všech členů je dostupný na webu MPSV. Složení komise bylo odsouhlaseno koaliční radou a nikdo by neměl urážet největší odborníky na důchodový systém, které v této zemi máme a kteří v nynější důchodové komisi bezplatně pracují.

ANO i opozice vám vyčítají, že návrhy reformy neřeší příjmy. Ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že zavedení základního, solidárního důchodu by znamenalo navýšení daní o více než 300 miliard korun.

Není to pravda, ta štědrá, tedy spravedlivá varianta bude stát 10 miliard navíc. Důležité je říct i to, že máme zpracovanou i rozpočtově neutrální variantu. ANO nepravdivě uvádí, že spravedlivá důchodová reforma poškodí 90 procent důchodců. To také není pravda. Podle této logiky bychom museli 250 tisícům důchodců valorizovat důchody o více než 100 tisíc měsíčně, aby to matematicky vycházelo. Nerozumím, proč koaliční partner nechce vést o důchodové reformě, kterou máme jako prioritu programového prohlášení vlády, racionální debatu. Já si myslím, že lidé si po celoživotní práci zaslouží spravedlivé důchody, vyšší než teď, a my máme plán, jak to zajistit. Pojďme se domluvit.

Deset miliard je také dost peněz. Kde byste je chtěla najít?

Vycházím z logiky, že zajištění důchodů je základní funkce státu, že se shodneme na tom, že lidé, kteří celý život pracovali, mají mít důstojné stáří. Pojďme uzavřít společenskou smlouvu, že to bude základní jistota v tomto státě. Bez ohledu na politickou orientaci. V důchodovém systému jsou dva možné zdroje – zvedání věku odchodu do důchodu nebo vyšší odvody. Oba dva naše vláda zamítla. Takže musíme hledat peníze jinde. A další možnosti jsou buď úspory ve výdajích státního rozpočtu, nebo nové daňové příjmy.

Pokud chceme, abychom měli do budoucna spravedlivé důchody, ...tak potřebujeme dodatečné příjmy do státního rozpočtu.

Stále platí, že byste kvůli tomu zvyšovala firemní daně? ANO se ani na toto moc netváří…

Říkám narovinu: pokud chceme, abychom měli do budoucna spravedlivé důchody, aby lidé, kteří celý život pracovali, měli odpovídající zajištění ve stáří – a já si myslím, že současné důchody jsou stále nízké, i když jsme rekordně navyšovali–, tak potřebujeme dodatečné příjmy do státního rozpočtu. Proto sociální demokracie říká, že musíme v příštích pěti až deseti letech zásadně reformovat daně a zejména změnit jejich strukturu.

Když se bavíme o daňové reformě, lidé jsou zdaněni dost. A je nefér, že pracující nesou většinu daňového břemena. Pojďme se podívat na zdanění kapitálu a pojďme se podívat na zdanění nadnárodních korporací. V tom je sociální demokracie konzistentní velmi dlouhou dobu. Nebo se pojďme podívat na výdajovou stránku státního rozpočtu. Můžeme si to dovolit, aby ČR vydávala na obranu celá dvě procenta HDP? Myslím, že takovou velmi těžkou debatu, ať se nám to líbí nebo ne, budeme muset započít.

Nad zvýšením důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě se rýsuje shoda. Zůstanou ale zachována dosavadní zvýhodnění pro matky, třeba započítávání náhradních dob?

Ano, to bezesporu zůstane. Musím ale říct upřímně, že v tuto chvíli debata o pětistovku za dítě má více variant – jestli za každé dítě, nebo alespoň za jedno vychované dítě. Za každé dítě by to stálo ročně stát zhruba 18,4 miliardy a za alespoň jedno dítě je odhad 8,2 miliardy korun ročně.