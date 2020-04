Maláčová: Senioři by měli mít v testování přednost

„Chce to, abychom také pravidelně testovali pracovníky sociálních služeb. To by tak mohlo být možné právě díky rychlotestům,“ řekl po jednání vlády ministr Adam Vojtěch. Testování by podle něj probíhalo v pravidelných cyklech. „Mohlo by to být prospěšné, byla by to totiž dobrá prevence,“ dodal ministr.