Maláčová: Pomoc musí být rychlá a efektivní

Pocházíte z Moravy. Jaké byly pocity, když jste viděla, co tam napáchalo tornádo?

Vyrostla jsem v Uherském Hradišti. To, co jsem v pátek na jižní Moravě na vlastní oči viděla, mi vyrazilo dech a vehnalo slzy do očí. Takovou spoušť jsem si nedokázala představit. Desítky zničených domů. Plačící lidé odklízející hromady trosek, které zbyly z jejich domovů. Mnozí přišli o všechno a nemají kam jít. Všichni jsou v šoku a potřebují psychologickou pomoc. Na místě je spousta záchranářů a dobrovolníků. Padající telefonní síť, obce bez elektřiny. Hotová apokalypsa.

Jak teď lidem pomůžete?

Jak lidem co nejrychleji pomoci, jsme začali řešit ihned, jakmile jsme se o neštěstí dozvěděli. V pátek ráno jsem vyrazila přímo na jih Moravy. Úřad práce má ve všech zasažených obcích mobilní týmy, které vyřizují mimořádnou okamžitou pomoc ve výši až 58 tisíc korun na osobu. Tu mohou ihned vyplácet. Je to rychlá pomoc do začátku.

Do likvidace škod se mohou zapojit i nezaměstnaní, jejich práci pomůže zaplatit úřad práce. Byla jsem i v poničeném domově pro seniory v Hodoníně. Přes sto jeho obyvatel je v provizorním náhradním ubytování. Jim okamžitě pomůžeme s úhradou toho nejnutnějšího, finance uvolníme i na zaměstnance domova a pokrytí dalších výdajů. Počítáme i s financováním obnovy poničené budovy.

Spekulanti nakupují byty ve velkém, vyplatí se jim nechat je často ladem, protože i tak jejich cena stoupá

Další postup budeme jako vláda řešit. Je potřeba, aby byla pomoc opravdu rychlá a efektivní. Lidé na místě mi říkali, že by jim hodně pomohlo, kdyby jejich děti odjely co nejdříve například na 14 dní na letní tábor. Dospělí by se tak mohli soustředit na odklízení škod. Hledáme i odlehčovací služby pro seniory v domácí péči.

Tento týden jste ve Sněmovně hájila zvýšení důchodů o 300 nad rámec 450 korun zákonné valorizace. Opozice zamítla rychlé jednání s tím, že chce váš návrh rozšířit mj. o přidání 500 korun za každé vychované dítě. Jste pro?

Stejný návrh obsahuje i připravená spravedlivá důchodová reforma. Sice jsme původně zvažovali toto tzv. výchovné zastropovat na třech dětech, ale ustoupili jsme. Chceme-li spravedlnost, je správné, aby výchovné bylo na všechny děti za předpokladu, že rodič má nárok na důchod již odpracován. To, že opozice odmítla zrychlené projednání, je rétorika. Neočekávám, že nám v této vyhrocené době budou pomáhat.

Tak proč jste nedali to, co požadují, do vašeho návrhu hned? To nejsou věci, které by se objevily zčistajasna. Místo toho se teď všichni předháníte, co kdo nabídne.

Já pomáhám od začátku všem. Zaměstnancům, živnostníkům, firmám, sociálním službám, rodinám s dětmi, samoživitelkám i seniorům. Mně nikdo nemůže vyčítat, že bych nebojovala za všechny, kdo si pomoc zaslouží. Ale víte, jak bylo těžké v koalici prosadit ony tři stokoruny navíc pro důchodce?

Proto jdeme postupnými kroky. Už jsme něco z reformy, jako je právě výchovné či řešení předčasných důchodů pro náročné profese, předložili hned jako návrh soc. dem. poslanců, ať je hotové alespoň něco. Ať se rozhodne hlasováním. Rozumím tomu, že před volbami nikdo nechce, aby ČSSD měla zásadní úspěch. Je to o politikaření. Myslím, že jsme o reformě diskutovali dlouho, a ať se ukáže, kdo na jaké straně stojí.

Proč jste s reformou penzí, která byla i v programu vlády, nepřišli dříve?

Já budu ve funkci tři roky. Z toho jsme polovinu řešili covid. Reformu jsme představili v prosinci. Ano, jsme těsně před volbami, ale hnutí ANO se o ní nechce vůbec bavit. Máme jen základní shodu. Za mě je důležité, že tu máme nosný návrh, který opsali do svého programu Piráti i STAN a z velké části i koalice Spolu. Nikdo nic lepšího nevymyslí.

Naše reforma říká, že důchody budou financovat zaměstnanci a zaměstnavatelé z odvodů a zbytek dofinancuje stát z daní. Systém zjednodušujeme, zavádíme důchodovou kalkulačku a narovnáváme nespravedlnosti.

Opozice vám vyčítá, že jste to načasovali, aby se stala předmětem volebního boje.

Kdyby nebyl covid, tak bychom ji předložili dříve. Neumím si představit, že bychom při covidu řešili místo záchrany lidských životů důchodovou reformu. Museli jsme se postarat o osamělé seniory, pak přišlo krizové ošetřovné, Antivirus, kurzarbeit, zajištění sociální práce, izolačka, zaměstnanost, kdy jsme měli velký strach, že vyskočí nezaměstnanost na osm procent, a mnoho dalších věcí.

Místo reformy tedy řešíte situaci seniorů dárečky. Loni pět tisíc jednorázově, příští rok tři stovky navíc měsíčně.

To nejsou dárečky, ale investice do lidské důstojnosti. Lidé, kteří nás vychovali, budovali tuto zemi, nemají o nic prosit. Nemáme se schovávat za nějaké valorizační vzorce. Všude se zdražuje a je to třeba řešit. Politici jsou tu od toho, aby se jasně vyslovili. My to děláme a poctivě vysvětlujeme, kde na to vzít.

Mnozí ekonomové a politici vám vyčítají, že jste si nezajistila pro své návrhy v oblasti penzí finance. Jednala jste o nich s ministryní financí Schillerovou?

Žádná jednání se neuskutečnila. My jsme jasně řekli, kde na to chceme vzít, a dali jsme to i do našeho programu. Je to změna daňového mixu, navýšení daní u lidí a firem, které neplatí daně vůbec, nebo jen malé. Tedy daně týkající se majetku a kapitálu. V žádném případě nechystáme zvedání spotřebních daní ani DPH. To je univerzální recept pravice.

Milion jako bezúročná novomanželská půjčka je také motivační pro mladé rodiny

My jdeme na dědickou daň u majetku nad 50 milionů korun. To je běžné v Anglii či v USA, což nejsou žádné levičácké země. Chceme zdanit obří majetky nad 100 milionů i podívat se na odlivy zisků z ČR, které činí každoročně 300 miliard. Velký prostor je u korporátní daně velkých firem, které umí konsolidovat daňový základ tak, aby téměř žádné daně neplatily. To není fér vůči malým a středním podnikům. Velký prostor vidíme v bankovní dani či sedmiprocentní digitální dani.

U důchodů používáte přívlastek spra­vedlivé. Co si pod tím představit?

To jsou takové, které lidem ve stáří umožní klidný život. Myslím, že to současná výše, i přes všechno navyšování, stále ještě nesplňuje. A proto napravujeme ty největší nespravedlnosti. Třeba to, že ženy pečující o děti mají v průměru o tři tisíce korun měsíčně v důchodu méně než muži. Proto ono výchovné.

Chceme pomoci i lidem v náročných profesích, kteří by mohli odejít do důchodu dříve, aniž by ztratili nárok na poměrně velkou část penze. A také by se měl snížit počet odpracovaných let na nárok na důchod z 35 na 25 roků. Není možné, aby ten, komu pár let chybí, skončil na dávkách. Podotýkám, že to neznamená, že po 25 letech lidé budou odcházet do důchodu, povinnost dosažení důchodového věku zůstává.

S vaším návrhem na zvýšení minimální mzdy z 15 200 na 18 000 korun jste narazila u Schillerové, ale i u podnikatelů. Ti upozorňují, že malé a střední podniky se dosud nevzpamatovaly z dopadů koronaviru. Je váš návrh reálný?

To je každoroční folklór. Paní ministryně vždy jde proti mně. Důležité je, že minimální mzda pak vždy roste. Teď klesá nezaměstnanost, vypadá to, že za červen bude 3,8 procenta. Zaměstnavatelé naopak říkají, že nemají lidi. Proto je třeba udělat minimální mzdu, která by lidi motivovala pracovat.

Když se to zvedne na 18 tisíc, polepší si 250 tisíc lidí, kteří mají teď méně, než je tato částka. A s minimálkou se zvýší i zaručené mzdy, takže se její navýšení promítne pozitivně do platů všech do 36 tisíc Kč. Polsko a Slovensko mají už dva roky vyšší minimální mzdu než my. A jsou to chudší ekonomiky.

Při každé příležitosti opakujete, že díky soc. dem. se pravidelně zvyšují důchody, minimální mzda, proplácejí se první tři dny nemocenské, ale zdá se, že voliče to moc netáhne, když se ČSSD potácí na prahu volitelnosti.

V politice bohužel často rozhoduje dojem, jak to vypadá, a nikoli jaká je skutečnost. Všichni to známe. Když máte ambiciózního kolegu…

To mluvíte o premiéru Babišovi, s kterým si tak „rozumíte“?

… který nám ukradne všechny úspěchy, asi se musíme naučit lépe výsledky propagovat. Tak aby lidé věděli, že to byla ČSSD, kdo jim hodně zlepšil život.

Tento týden jste představili volební program s tím, že náklady na covid musí zaplatit ti bohatí. Jan Hamáček řekl, že vašimi daňovými návrhy by mohlo do příjmové stránky rozpočtu natéct ročně zhruba 130 miliard korun. Ale už jste neřekli, kolik by vaše návrhy znamenaly pro výdaje státu. Máte to spočítané?

Když řekneme, že zabráníme privatizaci zdravotnictví, tak zůstáváme na současném stavu. Stejně jako když odmítáme poplatky ve školství. Další návrhy vnímáme jako investice, které se státu vyplatí.

Které?

Třeba porodné, které chceme zvýšit na 15 tisíc. Když se dneska rozhodnou mladé rodiny pro dítě, jde často o obrovský propad jejich příjmů. A ti si pak rozmýšlejí, zda si pořídit další děti. A proč hovoříme o investici? Protože to povede k vyšší porodnosti, která se státu vrátí.

Mluvíme i o extrémně drahém bydlení, proto chceme zřídit státní bytový fond, do kterého by se daly peníze, které dnes jdou do dávek na bydlení, což je zhruba deset miliard. Takže stát by nakonec na těchto dávkách ušetřil. A milion jako bezúročná novomanželská půjčka je také motivační pro mladé rodiny.

Takže kolik by to stálo státní kasu?

Pokud se nám podaří prosadit všechny naše návrhy, pak hovoříme o částkách v řádu desítek miliard korun.

Mezi vaše nápady patří i pokuty za neobsazené byty, což se stalo terčem kritiky některých ekonomů i politiků, kteří tvrdí, že jde o zásah do soukromého vlastnictví. Jak byste chtěli zjišťovat, zda byt je obývaný, nebo prázdný?

Šlo by to přes institut trvalého bydliště a vyšší zdanění od třetí nemovitosti. Nechceme ubližovat lidem, kteří mají měsíc nebo dva neobsazený byt před tím, než seženou nájemce, nebo obcím, které chtějí rekonstruovat byty v dezolátním stavu.

Běží o to, že ceny bydlení u nás jsou enormní a souvisí s tím, že nákup nemovitosti je nejvýnosnější a nejbezpečnější investicí. Proto spekulanti nakupují byty ve velkém, vyplatí se jim nechat je často ladem, protože i tak jejich cena stoupá. A pokud jde o zásah do soukromého vlastnictví, přece jakákoli daň je zásahem do vlastnictví.

Ale pořád jste neřekla, jak chcete tu obsazenost kontrolovat. Pokud se nechcete inspirovat pražskými Piráty, kteří to chtěli zjišťovat prostřednictvím elektroměrů, z čehož nakonec vycouvali.

Mluvíme o tisícovkách bytů zejména v Praze, které jsou nakoupeny za účelem spekulace, měsíce a roky jsou prázdné a nikdo s tím nic nedělá. A pokud v bytě nikdo nemá hlášené trvalé bydliště a vlastní mnoho bytů, je to výchozí bod k tomu, aby se spustil daný mechanismus.

Jak vysoká by měla být pokuta?

Mluvíme o dani v jednotkách procent ceny bytu. Cílem není nikomu ubližovat, cílem je, aby tady nebyly tisíce prázdných bytů. Připomínám ale, že se bavíme o zdanění od třetí nemovitosti na osobu. Nechceme komplikovat život lidem, kteří šetří na vlastní byt, byt pro děti nebo nějaký zdědí po rodičích.

Ve středu vás na konferenci pražské organizace ČSSD zvolili do čela kandidátky pro říjnové volby. Jak chcete jako levicová politička přesvědčit pražské voliče, kteří se víc přiklánějí k pravici?

Slýchávám často, že průměrný pražský volič je pravicový. Je to správná úvaha, nicméně důležitá je struktura voličů. Proto bychom neměli cílit na střed, ale vlevo od středu. Tam vidím velký prostor, jak naše potenciální voliče přesvědčit. Za mě mluví výsledky a také jim chci celé léto vysvětlovat, co chce sociální demokracie pro lidi ještě udělat.

Vašemu zvolení předcházela ostrá roztržka, kdy část straníků hovoří o nepřijatelném nátlaku vedení, které vás silou protlačilo jako jedničku. Neobáváte se, že to může způsobit, nejen v Praze, rozkol vedoucí k odchodu lidí ze strany nebo zakládání frakcí?

Byla jsem překvapena vysokou podporou konference, kolik straníků argumentovalo v můj prospěch. Nakonec jsem dostala podporu 65 procent. Shodli jsme se, že teď je potřeba držet pohromadě a soustředit se na to, co nás spojuje, a ne rozděluje.

Jak to jde dohromady s tím, že po sjezdu vypadávají ze hry odpůrci předsedy Hamáčka?

Prohra je denní chleba politiky.