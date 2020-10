Maláčová není v urážkách sama aneb Přehled sprostoty politiků

Tehdejší šéf lidovců Pavel Bělobrádek v té době v ČT řekl, že Babiš ostatní na jednáních předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran posílal „do ženských pohlavních orgánů”. „Možná někteří bývalí předsedové vlády by si celou situaci s panem Babišem vyřídili ručně,” okomentoval chování šéfa hnutí ANO Bělobrádek s tím, že on a Sobotka jsou „v podstatě klidní lidé”. „Musím se smát, když pak (Babiš) říká v médiích, že on takhle mluví jen u lidí, kteří jsou na to zvyklí. Já na to zvyklý nejsem a zvykat si nehodlám,” dodal.