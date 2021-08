Maláčová: Chceme ještě stihnout předčasné penze pro náročné profese

Senátem ve středu prošlo navýšení penzí o 300 korun nad zákonem danou valorizaci a takzvané výchovné pro matky dětí ve výši 500 korun za každé vychované dítě. Reálně ale hrozilo, že to vrátí Sněmovně. Nebála jste se, že se to do voleb nepodaří schválit?

Na projednání novely jsem tlačila už ve Sněmovně, na její druhé a třetí čtení jsme dokonce jako sociální demokracie nechali svolat mimořádnou schůzi. Proto jsem věděla, že se to stihne. Zákon říká, že legislativa musí být schválena do konce září, takže jsme měli ještě šest nebo sedm týdnů časovou rezervu.

Bez této novely o důchodovém pojištění by se průměrný důchod zvýšil o 492 korun, nyní to bude o 792 korun. Proč se vlastně k tomuto mimořádnému navýšení sáhlo? Opravdu nestačily doposud zákonem dané parametry valorizace?

Zákonem daná valorizace je minimální částka a parlament vždy může jako v každé demokratické zemi rozhodnout, že se to navýší o víc. Chtěla jsem, aby to bylo nad rámec zákonem dané valorizace, protože se v posledních měsících strašně zdražuje. Cítíme to všichni při každém nákupu. Netýká se to pouze základních potravin, ale i služeb, energií, bydlení.

A protože zákonem daný valorizační mechanismus je vždycky se zpožděním za zdražováním, rozhodli jsme se pro mimořádné navýšení.

Mimořádné přidání bude příští rok bude 10,6 miliardy korun. O rok později by to mělo být 10,9 miliardy a v následujícím roce 11,1 miliardy korun. Unese to rozpočet?

Všem nám samozřejmě dělá starost extrémní zadlužení způsobené covidem, ale také daňovým balíčkem, který proti naší vůli prosadilo hnutí ANO spolu s ODS. Na druhou stranu nesouhlasím s tím, aby to odskákali penzisté nebo běžní pracující lidé. Udivilo mě, že premiérovi nedělalo problém rozdávat spolu s ODS dárečky bohatým, ale na důchodcích chtěl škudlit každou stovku.

Jak tedy chcete navýšení výdajů řešit, aby nepůsobilo problémy?

Jako sociální demokraté říkáme, že je potřeba zvýšit daně vysokopříjmovým skupinám, tedy těm, kteří berou nad sto tisíc korun měsíčně, superbohatým a nadnárodním korporacím. Tak, jak se to běžně dělá v zemích na západ od nás. Pokud nechceme, aby trpěli chudobou lidé, kteří celý život pracovali, tak musíme přistoupit k přerozdělování. A to přes daňový systém a na úkor již zmíněných superbohatých a nadnárodních korporací. To znamená sektorové daně, progresivní zdanění u daní z příjmů fyzických, ale i právnických osob. A musíme tlačit na Evropskou unii, aby začala něco konečně dělat s daňovými ráji.

Součástí novely je výchovné pro rodiče, kteří byli kvůli výchově dětí na rodičovské. Je to opravdu potřeba?

Netýká se to jen žen, jak správně říkáte, ale rodičů, kteří převážně pečovali. U nás jsou to většinou ženy, ale dostala jsem řadu dopisů i od otců-samoživitelů nebo vdovců. A je to třeba, protože kvůli péči mají u nás nižší mzdy, a to se pak logicky ve stáří promítne do nižšího důchodu. Rozdíl začíná být obrovský, nyní je mezi průměrnou penzí muže a průměrnou penzí ženy rozdíl skoro tři tisíce korun v neprospěch těch druhých. To je pro sociální demokracii nepřijatelné. A jsem strašně ráda, že se nám tuhle letitou nespravedlnost podařilo díky našemu výchovnému zmírnit.

Součástí novely je i předčasný důchod pro záchranáře, který prý není úplně dobře připravený. Podle kritiků by se žádostmi o tuto penzi nemuseli uspět...

Má to platit od ledna 2023, tak bude ještě čas na legislativní úpravu. To ale bude úkol pro příští vládu, a jak to vnímám, tak projde.

Vy jste letos předložila návrh důchodové reformy, jejíž součástí jsou předčasné penze pro náročné profese. Podaří se je ještě prosadit?

Přemýšlíme, že to sociální demokracie předloží jako poslanecký návrh v režimu podle paragrafu 90 jednacího řádu Sněmovny. To znamená, že by se návrh schválil hned v prvním čtení. Pokusíme se svolat mimořádnou schůzi. Kdyby se to podařilo, tak by to ještě prosaditelné bylo.

A co by ten návrh měl obsahovat?

Aby lidé, kteří pracují v náročných profesích, zařazených v zákonu o veřejném zdraví v kategoriích tři a čtyři, mohli odcházet dříve do důchodu. Jedná se o povolání typu náročných dělnických profesí, horníků, ocelářů, ale také všeobecných zdravotních sester se specializací.