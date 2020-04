Maláčová chce přednostní testování seniorů

„Pokud umírají i pacienti i s lehkým průběhem, jak informoval rozhlas, tak je to pro mě impulsem, aby všichni senioři byli pod nemocničním dohledem,“ uvedla Maláčová.

Už ve čtvrtek po jednání vlády apelovala na kolegy, aby byly přednostně testováni senioři s domovů pro seniory, následných péčí a léčeben dlouhodobě nemocných.

„Kolegové (z ministerstva zdravotnictví) na tom intenzivně pracují. Čekat na výsledky testů pět dní je opravdu neúnosné,“ připustila.

Důrazně se ohradila proti tvrzení opoziční senátorky Šárky Jelínkové (KDU-ČSL), že se na důchodce zapomnělo a dostávali prvních čtrnáct dní protichůdné informace. „Vaříte si politickou polívčičku. Není to pravda,“ zarazila ji Maláčová.

Zcela nedostatečné kapacity

Podle informací resortu práce a sociálních věcí je pouze v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem více než 65 tisíc důchodců. Čísla navíc neuvádí léčebny dlouhodobě nemocných, které jsou v nemocnicích.

Podle tempa testování cca 6000 testů denně by tak pouze otestování těchto důchodců trvalo 11 dní, a to by na testy nesměl nikdo další.

Problémem by byla i kapacita lůžek, jelikož každý kraj má podle nařízení vlády vytvořit cca 200 lůžek právě pro nakažené seniory ze sociálních zařízení. Což je pouze 2800 lůžek.

„Antivirus budeme sekat jako cvičky“

Potvrdila, že vládní podpůrný program Antivirus se otvírá v pondělí ve 12 hodin. „Budou vyplňovat jen dvě přílohy. Je to velmi jednoduché a administrativně nenáročné. Pokud to firmy vyplní správně, tak se to bude sekat jako cvičky,“ uvedla Maláčová. Uvedla, že nad běžný stav „stojí na značkách připraveno“ dalších 1200 úředníků z jiných odborů připravených pomoci s administrací podpory.

U nezaměstnanosti teprve duben ukáže. Připravujeme se na to nejhorší. Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí

Podmínka je, že firma vyplatí zaměstnance, zaplatí zdravotní a sociální pojištění a poté pošle žádost o refundaci, a pak už vše poběží automaticky.

Nezaměstnanost: Rána nejhorší za 50. let

Co se nezaměstnanosti týče, teprve duben podle Maláčové ukáže, jak bude trh práce reagovat. V březnu byla podle údajů z ministerstva práce a sociálních věcí na únorových třech procentech. „Připravujeme se na to nejhorší, ale doufáme, že to nenastane. Hovořit o konkrétních číslech, to by bylo věštění z křišťálové koule,“ konstatovala ministryně.