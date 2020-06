Maláčová: Bratrovražedné války v ČSSD skončily, převzalo je ANO

V soc. dem. máte na starosti program pro říjnové krajské a senátní volby. Čím chcete voliče nalákat?

Program máme hotový a schválený předsednictvem a 20. června nastartujeme volební kampaň. Vše představíme na programové konferenci. Bude to několik málo bodů, které zrcadlí nejpalčivější problémy naší země, o jejichž řešení chceme usilovat.

Takže zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně, následně čtyřdenní pracovní týden, milionářská daň?

Nebudu to teď komentovat. Prosím, počkejte si na 20. června.

Tak aspoň řekněte, když máte připraven tak úderný program, proč se od značky soc. dem. odvrací řada kandidátů a v nadcházejících volbách dávají přednost nezávislosti?

Soc. dem. je obětí svého úspěchu všude v Evropě, dokázali jsme za posledních několik desítek let posílit střední třídu, dostat prosperitu mezi nejširší skupinu obyvatel...

Podle volebních výsledků za uplynulé roky to tak ale nevypadá…

To je pravda, proto to chceme obrátit, i když připouštím, že náprava nebude tak rychlá. Na druhou stranu si myslím, že koronakrize ukázala, že nejstarší politická strana v této zemi ví, co dělat.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová Foto: Petr Hloušek, Právo

Myslím, že ministři, hejtmani i starostové za ČSSD jsme se všichni osvědčili a předvedli jsme za soc. dem. výbornou práci.

A pokud jde o členy, kteří nás opouštějí, tak se prostě v těžkých časech ukazuje, kdo je skutečný sociální demokrat. Opouští nás řada lidí, které soc. dem. dostala do funkcí, a teď se zachovali, jak se zachovali. Mám na mysli třeba pány Zimolu nebo Foldynu, kteří odcházejí v těžkých časech. A to je potřeba si zapamatovat.

Jenže nejde jen o tyto lidi, o kterých mluvíte, ale vznikají zde různé formace, které se označují za skutečnou levici, jako třeba Idealisté nebo Budoucnost, a chtějí jít do voleb. Mohou vám ubrat voliče?

Jsem přesvědčena, že to zvládneme. Budeme prostě bojovat. Naši hejtmani, starostové, ministři ukázali, že v těžkých časech to dokážeme.

Hamáček stranu sjednotil. Teď si tuto roli převzalo ANO. Jeho členové se mezi sebou vzájemně mydlí a bojují o moc

Nicméně průzkum, který máte pro vnitrostranické potřeby, říká, že soc. dem. má šanci projít jen ve třech krajích ze třinácti. To nevypadá na to, že by lidé oceňovali práci vašich hejtmanů, starostů i ministrů.

Jediný směrodatný průzkum jsou volby samotné. A v nich uděláme vše, abychom lidi přesvědčili, že jsme ta správná volba. Bez sociální demokracie by pravice zprivatizovala zdravotnictví, měli bychom nízké mzdy a pravděpodobně žádné důchody.

A pokud voliče nepřesvědčíte, co udělá vedení soc. dem.?

Nemalujte čerta na zeď. Sama kandiduji ve Zlínském kraji na posledním místě a pevně doufám, že naše lídryně Olga Sehnalová, která byla velmi úspěšnou europoslankyní, dokáže voliče přesvědčit.

Říkáte, že uděláte vše, abyste voliče přesvědčili, ale před schválením volebního programu jste v jeho náčrtu varovala před tím, aby ho část strany nesabotovala.

Časy bratrovražedných válek v soc. dem. jsou za námi. Předseda Hamáček stranu sjednotil. Teď si tuto roli, jak vidíme, převzalo ANO, jehož členové se mezi sebou vzájemně mydlí a bojují o moc. My jsme jednotní a chceme, aby se poctivým lidem v naší zemi žilo dobře.

Podle Andreje Babiše jste nekolegiální a nejste týmový hráč. Jak se vám to poslouchá?

Myslím, že bychom měli zůstat profesionály. Jsem připravena s každým diskutovat o svých návrzích. Pan premiér neříkal pravdu, nejen s ministry soc. dem. mám nadstandardní vztahy. Jestliže říká premiér, že jsem ambiciózní, tak souhlasím. Chci dělat dobrou sociální politiku. A pokud musím být někdy razantní v prosazování toho, aby se lidem žilo dobře, tak to je holt život. Snažím se být férová.

Když jste u toho, co chcete. Chcete být předsedkyní sociální demokracie?

Nechci být předsedkyní sociální demokracie.

Vysloužila jste si od pravice přezdívku Venezuela. Že prý rozdáváte i peníze, které nemáte. Jak to snášíte?

Dobře, líbí se mi to. Je to nejlepší důkaz toho, že pravice neví, co chce. Mně říkají Venezuela, ale pak sami žádají víc. Příspěvek na péči, důchody, rodičovská, ošetřovné. A nevybavuji si, že by mi některý zákon prošel menší než ústavní většinou.

Podle opozice si prý ale pletete sociální politiku s charitou...

Já prosazuji věci, za kterými si stojím. Měla jsem velmi tvrdá jednání o minimální mzdě. I přesto, že je 14 600 Kč velkým úspěchem, není to žádným rozdáváním. Přála bych poslancům, aby si zkusili z toho měsíc vyžít. Nezvládli by to.

Navýšili jsme po dlouhé době i příspěvek na péči pro ty nejvíce postižené, kteří vyžadují celodenní péči, na 19 tisíc Kč. To není žádný luxus. A není to ani rodičovská 300 tisíc korun, kterou jsme zvýšili po dvanácti letech. To není žádné rozdávání. Chci, aby lidé, kteří pracují nebo o někoho pečují, měli důstojný život. Charitu dělá ze sociální politiky právě pravice.

Pro vaše snažení by měla být nejbližší spolupracovnicí ministryně financí Alena Schillerová. Zatím to ale vypadá, že jste soupeřky. Jste schopné se domluvit?

Spolupracujeme spolu intenzivně. Já jsem neplánovala být ministryní, nabídka přišla nečekaně. Moji poradci, předchůdci ve funkci Špidla a Škromach, mi popisovali, jaké měli vztahy s ministry financí. Pánové Rusnok a Sobotka byli dokonce z jejich strany, a taky to nebyla idylka. Ministr financí má hlídat státní kasu a ministr práce a sociálních věcí má dělat sociální politiku. A ta něco stojí. A to jsme u nás ve výdajích na ni ve srovnání s jinými zeměmi velmi umírnění.

Například s 11 procenty vůči HDP jsme na polovině Rakouska.

Poslední dobou to jako vláda schytáváte za to, že pomoc během koronavirové krize přichází k lidem pomalu. Má pravdu Národní rozpočtová rada, která upozorňuje, že systém žádostí je složitý, lidé v nich chybují a to pomoc brzdí?

S tím nesouhlasím. Mluvím za svůj resort. Program Antivirus je velmi úspěšný. Za několik málo dní jsme postavili poprvé v historii Česka dobře fungující kurzarbeit. I čelní zástupci zaměstnavatelů říkali, že ve výplatách za březen měli peníze na účtech do tří dnů.

Samozřejmě, ve stovkách tisíc žádostí byla některá pochybení, ale to se stává. Za pochodu je napravujeme. Učíme se. A u ošetřovného je třeba říci, že i zaměstnanci na správě sociálního zabezpečení jsou jen lidé, onemocní, mají děti a sami šli na ošetřovné. Při několikanásobně větší agendě jsme byli na 90 procentech zaměstnanců, a přesto jsme 90 procent dávek vypláceli do deseti dnů.

Nápor byl obrovský. Zjednodušovali jsme, digitalizovali a při změně formulářů může dojít k chybovosti. Ti lidé pracují už jedenáct týdnů o víkendech, jsou vyčerpaní. Připomínám, že nestojí ani normální agenda, výplata důchodů, nepojistných dávek. Vděku se asi nedočkáme, ale je to třeba ocenit.

Když chválíte kurzarbeit, kterým jste zachránili víc než půl milionu pracovních míst, co může nastat, až v srpnu skončí? Neobáváte se, že začne masívní propouštění?

Bojím se toho. Upřímně říkám, že jsme v situaci, kdy je moc neznámých. Nevíme, jak hluboce krize zasáhla jednotlivá odvětví. Co bude, když začne druhotná platební neschopnost firem. Jestli přijde druhá vlna. Nevíme, do jaké míry se propadla úroveň mezd. Potřebujeme znát údaje za druhé čtvrtletí a pak se rozhodneme, jak dál.

Během krize jsme vedli debatu o tom, že za míň než 15 tisíc korun se přežít nedá

Jestli je něco typické pro tuhle krizi, tak je to postup salámovou metodou. Každý měsíc se snažíme zabránit, aby se další měsíc propouštělo. Je důležité, aby vláda začala brutálně investovat, aby se rozjela ekonomika a vrátili jsme se do normálního života.

Odhadnete, kolik lidí může přijít o práci?

Teď je to věštění z křišťálové koule. V resortu mluvíme o sedmi procentech v září. Ekonomové z NERV nebo Ústředního krizového štábu připouštějí až deset procent. Děláme vše, aby to nenastalo.

Vy chcete, aby se zvýšila podpora v nezaměstnanosti o 500 korun na den. Ministryně financí Schillerová s tím nesouhlasí. Budete na tom trvat?

Tvrdím, že pokud masově naroste nezaměstnanost, tak podporu musíme zvednout. A já to navrhnu. Protože lidé, kteří celý život pracovali, nemohou skončit na 8500 korunách podpory. O práci přišli kvůli viru. Během krize jsme vedli debatu o tom, že za míň než 15 tisíc korun se přežít nedá.

Zatím jsme o tom s paní ministryní nemluvily, jen to proběhlo médii. Ale připomínám, že ona nesouhlasila ani jednou s programem Antivirus. A dnes tvrdí, jak je to skvělý program, který funguje. Nesouhlasila ani s odpuštěním sociálních odvodů na tři měsíce. Tak si myslím, že je tu prostor pro názorový vývoj.

Proč podle vás změnila názor?

Protože vidí, že ten program funguje. A je třeba si říci, že každé procento nezaměstnaných nás bude měsíčně jen na propadu příjmu státního rozpočtu stát 1,7 miliardy. Tedy je mnohem chytřejší investovat do prevence toho, aby se nezaměstnanost nezvýšila a v důsledku se nepodtrhla spotřeba ekonomiky. Takže ta diskuse přijde.

Rozpaky vyvolalo rozhodnutí, že ošetřovné mají pobírat rodiče, kteří neposlali děti do školy, ačkoli již do školy chodit mohly. Bylo to správné rozhodnutí?

Já v celé té situaci hraji třetí housle. Ministerstvo zdravotnictví neřeklo ani ryba, ani rak, jestli je bezpečné posílat děti do školy a do školky. Ministerstvo školství neobnovilo povinnou docházku a školky nechalo na zřizovatelích. A my jsme pak měli říkat, kdo dostane ošetřovné a kdo ne. Takže jsme se rozhodli postavit systém spravedlivě a udělat to takto nadstandardně.

Váš syn do školky chodí?

Chodí. Také jsem to řešila, ale nakonec jsme syna do školky poslali. Nemyslím si, že se to nějak zneužívá. Většina lidí se chce vrátit do normálu. Když jsme tam 25. května šli a viděla jsem ta opatření, tak jsem vnímala u rodičů i nervozitu. A viděla jsem i jejich úlevu, když jsme tam přišli: No, když přivede dítě Maláčová, tak asi takové riziko není.

S čím mohou příští rok počítat důchodci? ČSSD slibovala přidat jim tisícovku. Bude to tak?

My jsme slíbili, že v roce 2021 bude průměrný důchod 15 tisíc korun. To splníme a k tomu nám pomůže zákonná valorizace. Ještě čekáme na upřesněná čísla. Ta budeme mít v srpnu. Zatím to vychází na 790 korun. My jsme chtěli přidat tisíc, ale vlétl nám do toho koronavirus. A už jsme se nechtěli o těch 210 korunách dohadovat.

V polovině května jste oznámila k nelibosti mnohých zákonodárců, že chcete do týdne připravit změnu platového zákona, která by snížila příjmy ústavních činitelů a nově by se odvíjely od minimální mzdy, ale zatím kde nic tu nic. Platí to stále?

Máme to připraveno. Pevně doufám, že budou poslanci solidární. Nedokážu si představit, že v době, kdy si všichni utahují opasky, by od 1. ledna příštího roku stoupl plat zákonodárců o patnáct tisíc korun. To považuji za nepřijatelné.