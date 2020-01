Malá domů z Bruselu. Strany vydělávají na kancelářích europoslanců

Kateřina Konečná má kancelář v Novém Jičíně v domě, který patří KSČM a kde sídlí i tamní regionální kancelář, za malou domů partajní kase to však nepovažuje. „Musela jsem ukázat, za kolik si kancelář pronajímám a jaké jsou v místě obvyklé ceny. V EP jsou tvrdší, než je český parlament, takže mě to stálo poměrně dost sil, než mně to schválili. Trvala jsem si na tom, protože to pro mě bylo praktické, lidé jsou zvyklí tam chodit, ale musela jsem si to nechat speciálně schválit,“ řekla Právu.