Spor cisterciáků z Vyššího Brodu prověří nedotknutelnost Benešových dekretů

„Považuji to za nespravedlnost a věřím, že pokud bude Ústavní soud rozhodovat shodně jako v minulosti, tak tento rozsudek zruší,“ řekl Právu Benda. „Cokoli bylo použito po únoru 1948, by mělo být věcně přezkoumáno, nehledě na to, že se jedná o Benešovy dekrety,“ dodal.

Šéf KSČM a právník Vojtěch Filip Právu sdělil, že je potřebné, aby soudy respektovaly zákonnou hranici restitucí, která se táhne od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. „Pokud bude prolomena, můžeme se vrátit až do roku 1620. Tedy k Bílé hoře, kdy byl po popravě českých pánů zabaven majetek a rozdělen katolické církvi a cizí šlechtě, a trvalo 300 let, než se s tím dalo něco udělat. To, myslím, je rozhodující,“ podotkl Filip.