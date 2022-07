Logistické centrum v Mošnově bude největší ve střední Evropě

Do tří let by měla na ostravském letišti v Mošnově začít armáda stavět velké logistické centrum, které bude sloužit české armádě, spojencům, ale i civilním firmám. Podle moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO) se stane součástí tzv. Velkého Mošnova, mohlo by se jednat o tranzitní místo mezinárodního významu.