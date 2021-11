Lockdown pro neočkované? Podle právníků jen za nouzového stavu

Že by takto tvrdé restrikce měla vláda vyhlašovat jen za stavu nouze, si myslí i ústavní právník Ondřej Preuss. „Domnívám se, že nutně protiústavní to není. Ale ke zvážení je legitimní diskuse nad tím, zda by taková závažnější opatření neměla podléhat vyhlášení nouzového stavu,“ uvedl pro Právo Preuss.

„Když se přijímal pandemický zákon, vedla se debata, že má řešit jen mírnější zvládání epidemie, kdežto omezovat pohyb by bylo možné jen za stavu nouze. Osobně si myslím, že by to chtělo řádně prodiskutovat a že by bylo lépe opravdu nouzový stav vyhlásit,“ dodal ústavní právník.