Lipnice nad Sázavou se stala městem, má 650 obyvatel

„My jsme chtěli, aby se do Lipnice vrátil status, který historicky měla," řekl starosta. Uvedl, že Lipnice nad Sázavou byla městem před rokem 1850, kdy se po územní reformě stala na dalších přibližně 100 let městysem. Podle starosty je Lipnice situovaná jako městečko.

„Hlavní přinos není nijak praktický. Je to v tom, že lidé tady mohou být hrdí na to, že je Lipnice městem,“ uvedl Rafaj. Podotkl, že od udělení městských práv Lipnici příští rok uplyne 650 let.