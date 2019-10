Lidem vadí střídání času, na jednotném se však neshodnou

Jako problematické vnímá střídání času i Alena Sumová z Fyziologického ústavu Akademie věd. Lidé podle ní mají často po změně problémy s adaptací, většina se však po několika dnech přizpůsobí. Při volbě celoročního času by podle ní byl pro člověka příznivější jednoznačně středoevropský čas, který platí v zimě. Ten podle studií zlepšuje kvalitu spánku, je zdravější pro lidské srdce a má pozitivní vliv na tělesnou hmotnost. Letní čas po celý rok by naopak měl negativní dopad na lidský biorytmus. Jako jedno z možných řešení by podle Sumové bylo zkrácení délky letního času, což by lépe využilo jeho výhody při využití denního světla.