Lidé v Praze demonstrovali na podporu Palestinců i Izraele

Shromáždění na Klárově bylo podle zpravodajky ČTK poklidné. Lidé, mezi nimiž byli také cizinci, si přinesli transparenty. Bylo na nich například Svoboda Palestině, Nemůžeme dýchat od roku 1948 nebo Dohoda století = krádež století. Organizátoři rozdávali palestinské vlaječky. Řečníci přirovnávali okupaci Gazy k situaci v Československu. "Akorát to nebyl Izrael, ale bylo to Rusko, ty spojitosti tu jsou," řekl jeden z organizátorů pochodu Matyáš Pilin. Podle něj by ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) měl přijmout fakt, že Palestina a její lid mají právo být svobodní.