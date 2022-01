Lidé v pohraničí nedohodu s Polskem o Turówu vítají

Podle nich bylo znění dohody špatné a před důsledky těžby by je neochránilo. Věří tomu, že si to nová česká vláda premiéra Petra Fialy (ODS) uvědomila a že znění dohody přepracuje.

Smlouva byla tak špatná, že třeba těsnící stěna vyrůstá o tři kilometry jinde, než bylo třeba Milan Starec, Uhelná

„Třeba jen v kapitole o vodě byla smlouva tak špatná, že zaručovala jedinou ochranu mizející spodní vody těsnicí stěnou, která vyrůstá o tři kilometry jinde, než by bylo potřeba. Proto jsme byli samozřejmě rádi, že se dohoda v této podobě neuzavřela, protože by to znamenalo, že voda v tom dole opravdu na 99 procent během pár let definitivně zmizí,“ řekl Právu Milan Starec, obyvatel Uhelné, osady, která je na české straně nejblíže k polskému dolu.

Podle Starce to není tak, že by lidé v pohraničí odmítali jakoukoliv dohodu s Polskem. „Dlouhodobým cílem je, aby se nějaká dohoda uzavřela, ale nemůže to být taková, která takto selhává v nejzákladnějším bodě. To nemusíme uzavírat žádnou dohodu a dopadne to úplně stejně,“ míní Starec.

Podle něj je potřeba, aby se nová česká vláda zorientovala v situaci lépe než ta předchozí. „Měla by tohoto trojského koně, kterého jí zanechal bývalý ministr Brabec (ANO 2011), poslat zpátky a aktivovat směrnici o škodách a na jejím základě začít vymáhat náhrady škod. Protože ty povinnosti, které Polákům ukládá nynější znění smlouvy, to oni stejně musí dělat. Na to je evropská legislativa, oni jsou povinní předcházet škodám a ty vzniklé nahradit,“ upozornil Starec.

„Klíčové je, že zatím nedošlo ke schválení dohody v podobě, v jaké byla připravena ministerstvem pod vedením Richarda Brabce,“ uvítala také Anna Kšírová, lékařka a členka rady pro klima Libereckého kraje. „Pokud se nesoulad týká těsnicí stěny a další ochrany podzemních vod, tak to vítám, že se to bude dále řešit,“ uvedla Kšírová.

Naopak v rychlé uzavření dohody ve stávající podobě doufají regionální politici. „Pořád se čile komunikuje, věřím, že se pořád hledá způsob, jak dohody dosáhnout, a věřím, že se to podaří,“ řekl Právu hejtman Martin Půta (SLK).