Libušín se otevírá, jídelna až v září

Chata postavená v roce 1899 podle návrhu slavného architekta Dušana Jarkoviče vyhořela v květnu roku 2014. Národní muzeum v přírodě se následně rozhodlo pro tzv. vědeckou rekonstrukci do původní podoby. Náklady byly vyčíslena na více než 117 milionů korun, přičemž více než polovinu této částky poskytlo ministerstvo kultury, pod které muzeum spadá, zbytek byl pokrytý z výtěžku sbírky, z plnění od pojišťovny i z peněz sponzorů.

Největší výzvou bylo zajistit symbiózu tradičních postupů s moderními technologiemi, zejména pokud jde o systém protipožární ochrany, doplnil projektant Jaroslav Svěrek. „Chtěli jsme, aby to pokud možno nebylo vidět a zároveň aby to fungovalo,“ řekl.

Chata vyhořela do základů v noci z 2. na 3. března 2014.

Doplnil, že se spolu se svým týmem snažil vcítit do myšlení Dušana Jurkoviče, protože například nebylo zdokumentováno, jak dům vypadal zezadu. „Tak doufám, že se na to pan Jurkovič dívá a že se mu to líbí,“ dodal projektant.