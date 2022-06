Letiště ponese jméno legendárního nebeského jezdce

Josef Hubáček se narodil v roce 1909 a do létání se zamiloval už v mládí. Vyučil se sice strojním zámečníkem, ale dobrovolně pak nastoupil na vojenskou leteckou školu do Prostějova.

Po okupaci se Josef Hubáček vydal do Francie, kde nastoupil do bojů. „Odcházel už ženatý. Maminku pak zavřeli do věznice v Aichachu, protože byla aktivní v odboji. Na konci války vážila jenom 35 kilogramů. O tom, co zažila, nikdy nemluvila,“ uvedl Hubáček.