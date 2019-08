Letecký úřad řeší let Boeingu 737 s jedním motorem z Řecka do Prahy

Úřad pro civilní letectví šetří čtvrteční let Boeingu 737 letecké společnosti Smartwings z Řecka do Prahy. Letadlo, na jehož palubě bylo 170 lidí, mělo jen jeden funkční motor. Podle úřadu je postup, kdy letoun pokračoval normálně v cestě až do cíle, nestandardní. Smartwings porušení bezpečnostních předpisů odmítla.