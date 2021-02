Ledovka bude extrémně nebezpečná, varovali meteorologové

Je pravděpodobné, že v dotčených oblastech dojde k výpadkům elektřiny. Lidé by neměli vycházet ani vyjíždět autem.

Varování před ledovkou platí na většině území ČR s výjimkou severních oblastí. V Jihomoravském kraji, části Olomouckého kraje a části kraje Vysočina je varování trochu mírnější, hrozí tak, „jen” silná ledovka. Bude se tvořit při mrznoucím dešti. Lidé by měli být opatrní, aby se na kluzkých chodnících nezranili.

„Doporučuje se omezit vycházení ven a jízdy autem jen na nezbytné případy,” uvedl ČHMÚ a dodal, že lidé by měli počítat s výrazným prodloužením doby jízdy.

V Česku by také mělo vydatně sněžit. Varování před novou sněhovou pokrývkou platí do nedělního rána, a potom opět v noci na pondělí pro většinu území s výjimkou jihovýchodu Moravy a Ašského výběžku. Mohlo by napadnout až 15 cm těžkého sněhu.