Lávka v Plzni bude připomínat punčošky

„Rada definitivně rozhodla, že se bude realizovat varianta, kterou navrhl architekt Ondřej Císler,“ řekl Právu náměstek primátora Michal Vozobule ( TOP 09). Autor nepřehlédnutelných kašen na plzeňském náměstí přitom se svou vizí uspěl ve vypsané architektonické soutěži již v roce 2011. „Lávka měla stát už dávno,“ připustil Vozobule a dodal: „Teď jsme se alespoň posunuli do roviny zahájení projektování.“

Termíny jsou ale nadále ve hvězdách. „Je to i otázka případného příspěvku od Státního fondu dopravní infrastruktury . Nyní pro podobné případy – překonání bariéry tvořené silnicí I. třídy – dotace existují, uvidíme, zda tomu tak bude i po dokončení projektu,“ podotkl Vozobule. Císler náklady odhadl na desítky milionů.

„Je to ale investice, která se městu vrátí, jde o infrastrukturu, kterou potřebuje, aby se město mohlo rozvíjet,“ upozornil Císler a připomněl: „Oblast severně od historického jádra má obrovský potenciál, je tam řada volných zón. Spojení pro pěší přitom není dobré.“ To se ukázalo v létě během opravy Rooseveltova mostu, kdy měli chodci jedinou možnost dostat se z centra na Severní Předměstí – Pattonův most.