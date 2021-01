Lanová dráha na Petřín slaví 130 let. Dočká se nákladné rekonstrukce

Praha společně s dopravním podnikem (DPP) plánuje v následujících letech výměnu tratě i vozů lanovky na Petřín. Stávající infrastruktura by totiž podle diagnostických studií mohla do čtyř až pěti let dosloužit. Frekventovaná trať, která za běžných podmínek ročně přepraví více než 2 miliony cestujících, slouží již 35 let. Rekonstrukce by měla trvat osm měsíců a vyjít na 210 milionů.