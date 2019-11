Kyberšikanu dětí zatím rodiče neberou vážně, může ale vést i k sebevraždám

„Nedáte desetiletému dítěti tisíc korun, ať se jde pobavit do centra Prahy a vrátí se až za pár hodin. Ale klidně ho necháte hodiny sedět u počítače ve falešném domnění, že je v bezpečí domova. Přitom nebezpečí, která na něj útočí, jsou podobná. Dokonce se tak dostanou i k mnohem mladším dětem,“ varuje mluvčí Dětského krizového centra (DKC) Jana Pěchová.

Kyberšikana se příliš neliší od té klasické, role agresora a oběti zůstávají neměnné. Jiné jsou použité prostředky. „Stačí zveřejnit ponižující obrázek nebo video či oběť vydírat výhrůžkami o zveřejnění. Někdy se i to, co začalo jako žert, vymkne,“ varuje Anna Rollová, expertka na kyberšikanu, s jejímž řešením pomáhá v DKC.

„Stres vede děti do izolace a stažení do sebe, způsobuje deprese. Děti mohou mít i posttraumatickou stresovou poruchu, v nejhorších případech se pak objevují případy sebepoškozování, nebo dokonce sebevraždy,“ poukazuje na možné následky Rollová.

Jenomže pak se jim začal líbit stejný kluk. Obě holky mu začaly nadbíhat. Davidovi to ze začátku lichotilo a kamarádil s oběma, ale pak si vybral dlouhovlasou Lenku a začali spolu chodit. A bylo po dívčím kamarádství.

Do tohoto bodu typický melodramatický příběh pubertálních dětí. Jenomže Bára se začala mstít pomluvami na sociální síti, došla až tak daleko, že zveřejnila i nahé fotky Lenky. Ta se zhroutila, nechtěla s nikým mluvit, ani s Davidem, odmítala chodit do školy. Rodiče nevěděli, co dělat. Až Lenka sebrala odvahu a zavolala na Linku důvěry.