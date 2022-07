Kvůli rozdělování pražských sportovních dotací jde k soudu devět lidí

Podle vyšetřovatelů obžalovaní úředníci a politici dělali kroky k tomu, aby byly vybrané projekty upřednostněny. Tři z ovlivněných dotací směřovaly podle textu obžaloby v letech 2018 až 2019 do spolku TJ ABC Braník, další do SK Ďáblice a poslední do SK RSF Praha. Jeden z magistrátních úředníků policistům popsal, že existoval seznam preferovaných klubů a svazů, které měly dotace dostat podle předem domluvených dohod pražských politiků, doplnil web.