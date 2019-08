Kvůli opravám dálničního tunelu u Klimkovic vznikají kolony

Úplnou uzavírku si vyžádaly opravy a výměny vzduchotechniky a upgrade kamerového, řídícího a bezpečnostního systému. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potrvá uzavírka až do ranních hodin v pondělí 12. srpna.

„Od pondělí budou probíhat práce v levé tunelové troubě ve směru na Brno. Doprava bude vedena v režimu jedna plus jedna v pravém tunelu. Opravy potrvají do 6. září, následně proběhne do 9. září opět úplná uzavírka,“ nastínil mluvčí ŘSD Jan Studecký.