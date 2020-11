Kvůli obavám z pandemie zanedbávali nádor slinivky, až bylo pozdě

„Sám jsem operoval čtyři pacienty, kteří by měli šanci, kdyby přišli dříve. Všechny nálezy už byly bohužel nepříznivé. Ani v jednom případě nebyl míč na straně zdravotníků, ale pacientů, kteří kvůli obavám z pandemie nechtěli jít do nemocnice,“ dodal.

Podle Tomáše Krubera ze společnosti Onkomaják by si lidé měli dávat pozor zvláště na přetrvávající bolest žaludku, bolesti v prostřední části páteře, žloutnutí bělma či kůže a nevysvětlitelný úbytek váhy. Objeví-li se jeden z těchto příznaků, měli by jít okamžitě k lékaři. „Prvotní příznaky pro toto onemocnění nejsou specifické, proto je onemocnění v první fázi těžké odhalit. Je potřeba intenzivní spolupráce s praktickými lékaři,“ řekl Kruber.

Nádor slinivky břišní činí dvě procenta všech onkologických onemocnění v ČR a tuto krutou diagnózu si ročně vyslechne 2000 lidí. Pouze osm procent z nich přežije pět let od jejího vyslovení. Na rozdíl od jiných nádorů, u nichž bude podle předpovědí na příštích dvacet let smrtnost klesat, u tohoto onemocnění jsou vyhlídky chmurnější.

Celoplošný screening, který by nádor včas odhalil, zatím neexistuje. Co se týče prevence, lékaři radí pouze to, co platí u většiny nádorových onemocnění. „Pohyb, zdravý životní styl, racionální strava a žádné cigarety,“ uvedl Petruželka.