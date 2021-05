Kvůli covidu přišli učni o většinu praxe, někteří sami chtějí opakovat ročník

Podle ní školu o možnost opakování ročníku požádali sami rodiče. „Vzhledem k tomu, že nejsou žáci plnoletí, tak o to museli požádat rodiče. Bylo to ale vždy v souladu s dítětem. Nestala se nám situace, že by rodič dítě donutil,” doplnila ředitelka.

Jeho učni místo práce v dílnách vystřihávali lopatky a krabičky z papíru a během individuální výuky je zkoušeli pod dohledem vyrobit z kovu. „Za jeden den jsem zvládl tři až čtyři žáky, nedostal jsem do nich úplně vše, jak by to mělo být. Hlavně jim chyběli cvičné práce, kterými si to mohou osvojit,” doplnil.