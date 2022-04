Kus železnice na Znojemsku koupila obec, je z toho atrakce

Trať z Hevlína do Hrušovan nad Jevišovkou-Šanova, která byla kdysi součástí nejkratší železniční spojnice Brna a Vídně, je už dvanáct let bez pravidelného provozu.

U Uherska se chystá unikátní most

U Uherska se chystá unikátní most Domácí

Ovšem, ne v celé délce, ale jen místu, kde přes trať vede silnice II/415 Trnové Pole – Hevlín státní hranice. Až do Hrušovan by jezdily pouze vlaky, ať už by byly vedené vlastní malou lokomotivou, nebo, jako tomu bylo v neděli, zapůjčeným motorovým vozem. Sesterským s motorákem, kterému místní v dobách provozu přezdívali Hevlínka.