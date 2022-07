Kůrovcové dřevo neovlivnilo rozsah požáru na Děčínsku, tvrdí ministryně Hubáčková

„Kůrovcová kalamita není na vině tomuto požáru ani této velikosti,“ řekla Hubáčková. Podle ní sice v národním parku zůstalo suché kůrovcové dřevo, a to i v nepřístupném terénu, odkud ho nebylo možné dostat, ale nehořelo tak rychle jako zdravé stromy.

Podotkla, že oheň podporuje pryskyřice. Ministryně připustila, že množství hmoty, která se v lesích nachází, je problematické. „Bude problém to všechno potom uhlídat a tu hmotu nějak prolít, aby nebyla nebezpečná. To připouštím. Ale není to jenom o kůrovcovém dřevě,“ dodala.

Na dotaz, zda při vysokých teplotách nepřistoupit k rychlému a přísnějšímu zákazu vstupu do některých částí lesů, Hubáčková řekla, že je to citlivá otázka. Poznamenala, že hodně lidí chodí do lesů relaxovat. „Bavili jsme se o tom i na (...) krizovém štábu (ministerstva životního prostředí), kdy a jak je vhodné zakázat vstup do takových lokalit, nedošli jsme k definitivnímu závěru. Budeme sondovat, zda neexistuje, respektive chceme vyzkoušet, určitý systém, který by uměl identifikovat náznaky požáru,“ popsala ministryně.

V Česku o omezení či vyloučení vstupu do lesa rozhoduje orgán státní správy, který má tuto oblast na starost. Mluvčí parku Tomáš Salov v pondělí serveru iDNES.cz řekl, že vedení parku bude řešit, zda se do budoucna neinspirovat na německé straně parku, kde je vyhlášen úplný noční zákaz vstupu do lesa.