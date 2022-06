Kroupami vytlučená okna aut, vytopené domy. Česko sčítá škody po bouřkách

Následky bouřek musí řešit také Český Krumlov, který v noci zasáhla blesková povodeň, když se z koryta vylila řeka Polečnice a zalila budovy kolem Chvalšinské ulice. Řeka byla do rána na třetím povodňovém stupni, hladina kolem 7:00 klesla.

Úhrn srážek za 24 hodin do čtvrtečního rána

Jihočeští hasiči měli od středečního večera do čtvrtečního rána kolem 230 výjezdů. V souvislosti s bouřkami evidují energetici v jižních Čechách i několik poruch na vedení vysokého napětí.

„V současné době se k nám dá nějakým způsobem už dojet, ale jsou tu vyvrácené značky, odstraňujeme škody a připravujeme se na večer, kdy mají přijít další srážky. Voda vyplavila několik domů a sklepů, je to stále dost dramatické,“ řekla Právu ráno starostka Ktiše Ilona Mikešová (Za hospodářský rozvoj obce Ktiš).

„Od včerejší platné výstrahy ČHMÚ na výskyt extrémně silných bouřek řešilo naše krajské operační středisko do dnešních 6:30 hodin kolem 220 událostí,” uvedli středočeští hasiči s tím, že i ráno zasahují.

Hladina Botiče u Kocandy v Jesenici u Prahy ve středu vystoupala až na 3. povodňový stupeň. Podle starosty Pavla Smutného na místě zhruba do 1:00 zabezpečovali dobrovolní hasiči a další lidé domy, kde by hrozilo vyplavení.

„Do obytných domů se to naštěstí nedostalo, samozřejmě je voda ve sklepích,” řekl Smutný. Pytle s pískem mají podle něj připravené i na pátek, kdy meteorologové předpovídají další silné srážky.

Kroupy poničily především střechy domů a rozbíjely i okna zaparkovaných aut. Hasiči na místě zasahovali do časných ranních hodin, ráno pokračují. Obec také shání vysoušeče, škody mapuje krizový štáb.

„Bouřka s krupobitím šla napříč středem, přes náměstí, sídliště, byla to otázka deseti minut. Kroupy byly velké zhruba jako vejce. Na sídlišti zůstalo po krupobití odhadem 80 až 100 rozbitých aut, co se týče domů, máme je na seznamu a už je ani nedopočítám, bylo toho hrozně moc. Škody na městském majetku nedokážu nyní odhadnout, ale celková škoda i na soukromém majetku se vyšplhá určitě do desítek milionů korun," řekl ve čtvrtek místostarosta Rostislav Hrdlička.