Krnáčová se chce vrátit na magistrát. Tentokrát má ambici šéfovat úředníkům

„V tuto chvíli není stanoven termín zasedání výběrové komise. Přesnější termín zasedání bude znám v průběhu příštího týdne. Až do výběru vítězného uchazeče se nicméně k detailům výběrového řízení a případným přihlášeným nebudeme vyjadřovat, abychom tím neovlivnili průběh řízení,” uvedl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník na dotaz, kdo je do soutěže přihlášen a kdy bude z uchazečů komise vybírat.

Měsíc na to zase upoutala pozornost její slova k tématu zchátralého Libeňského mostu. „Vzhledem k tomu, že nekandiduju, tak vám můžu klidně říct pravdu, jak to je,“ uvedla Krnáčová své tvrzení, že náklady na opravení Libeňského mostu by překonaly náklady na most nový. Současné vedení Prahy plánuje most opravit.