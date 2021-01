Krize nekrize, vláda si objednala propagaci na TikToku za půl milionu

„Na Úřad vlády přišel Jakub Gulab a Anička Šulcová s tím, že chtějí udělat kampaň pro mladé o dezinformacích. Řekli, že nás potřebují, a my je, že oni mají hodně followerů, my zajímavé prostory, kde mohou točit. Jsou to zajímaví lidé, kteří mají neuvěřitelný dosah. Celé to zadarmo zprodukovali a natočili. Dovedete si představit, že bych je odmítnul?“ řekl Novinkám Vořechovský.

Celých 500 tisíc korun jde podle něj na propagaci samotných videí na TikToku, Instagramu a Youtubu, nejde tedy o honoráře. „Částku jsme navrhli společně s tím, že jde o sumu, kterou chceme ukázat, že jejich iniciativu podpoříme. Vláda byla kritizovaná, že nikde boj s dezinformacemi neprobíhá. Přišlo nám to jako elegantní cesta,“ uvedl.

Nákup reklamního prostoru zprostředkovává Gulabova společnost Medialer. Ta byla do rejstříku firem zapsána teprve 30. listopadu 2020 s počátečním vkladem 1000 korun.

Babiš: Sice nevím, co to je...

Vstup české vlády na TikTok komentoval na Twitteru také premiér Andrej Babiš. Ve čtvrtek ve 20.03, tedy v době, kdy právě začínala tisková konference vlády ke zpřísnění opatření, na které se sám neukázal, Babiš tweetoval: „Strakovka je prý ode dneška i na TikToku, sice nevím, co to je, ale doma mi to občas ukazují děti. Sledujte.”

Vořechovský dále uvedl, že dvojici poté zprostředkoval kontakt na epidemiologa Petra Smejkala, imunologa Zdeňka Hela, epidemiologa Romana Prymulu a ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), kteří se ve videích postupně objeví.

Zatím by mělo jít celkem o sedm videí a reklama je podle něj placena zhruba do poloviny února.

Vládní agitka, nebo kritika?

Oba aktéři nyní odmítají, že by mělo jít zároveň o podporu vlády. „Od jara jsme se snažili komunikovat relevantní informace ohledně covidu. Měli jsme morální potřebu se jako influenceři zapojit,“ řekla Novinkám Anna Šulcová.

Sám Gulab, přes jehož firmu nyní vláda nákup mediálního prostoru na sítích realizuje, se ale v minulosti vyjadřoval velmi kriticky k současné garnituře. Premiéra Andreje Babiše (ANO) například veřejně vyzýval, aby vysvětlil, že máme podle analýz složitý daňový systém. „Namotává do toho i nás, mladou generaci,“ rozčiloval se v květnu 2019 na Twitteru.

„Děláme to pro lidi. Jako influenceři bychom se neměli zapojovat do politiky. Tehdy jsem se zapojil, protože to byla aktuální emoční zlost,“ řekl nyní Novinkám.

Pokud jde o hodnocení současné komunikace vlády během pandemie, přímému hodnocení se nyní vyhýbal. „Sleduji celou situaci v Evropě. Bohužel to není nikde moc slavné. Všude se na to nadává,“ míní Gulab.

Kontroverzní vzor

Otázku navíc vzbudilo i to, zda je Šulcová tím pravým člověkem, který by měl informovat o zdravotních záležitostech. V červenci 2019 radila na sítích použít při oblékání igelitový sáček přes hlavu, díky kterému se dá zabránit ušpinění oblečení od make-upu, což vzbudilo vlnu kritiky ze strany fanoušků i jejich rodičů s tím, že jde špatným příkladem.

„Bylo to vytrženo z kontextu. I poté jsem se podílela na řadě charitativních projektů. Myslím si, že mám dosah, chci ho využít a pracuji, jak nejlíp umím. Všechno, co dělám, dělám srdcem a stojím si i za tímto projektem,“ řekla nyní Novinkám.

Úvodní video ukázalo, jaký mají na vládě lustr

V úvodním příspěvku představují influenceři ale jen prostory úřadu. „Ahoj, ráda bych vám ukázala prostory Strakovy akademie, ve které sídlí vláda České republiky v čele s předsedou vlády. V této části budovy, které se říká 'u Masaryka', můžete vidět fotky všech českých premiérů společně se státními symboly. Zde procházíme částí k hlavnímu vchodu a koukejte na ten lustr!” říká ve videu Šulcová.

„To si mladí natočili jako intro,“ komentoval Vořechovský.

Na záležitost reagoval třeba i mediální stratég Jonáš Čumrik, který radí firmám se sociálními sítěmi. „Osvětová kampaň na očkování zní skvěle, pokud první video neukazuje lustr a okno premiéra, ale nesmrdí tohle ve volebním roce spíš volební kampaní jedné strany? To trápí mě,“ napsal na Twitteru.

