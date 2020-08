Koněvova ulice v Praze bude do konce října neprůjezdná

Rekonstrukce ulice již probíhá a skončit by měla až koncem příštího roku. Původně se uvažovalo, že by ulice mohla zůstat po celou dobu alespoň v jednom směru průjezdná.

„Je to samozřejmě velká nepříjemnost,” okomentoval pro ČTK uzavírku místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení).

Doprava do centra bude vedena z ulice Koněvova do Rokycanovy ulice, Prokopovy a zpět do Husitské. Doprava z centra bude vedena po objízdné trase ulicemi Prokopova a Olšanská.