Konečně rostou. Houbaři hlásí plné košíky

„Áááá, tak to houby porostou. Takhle jak krásně hustě chvíli prší a chvíli ne, to je ono. Ten první déšť, ten se do podhoubí ani nedostal, ale teď to už krásně stéká po stromech až dolů,“ liboval si sedmdesátiletý Ruda u orosené dvanáctky na kryté terase hospůdky u hřiště v Mokropsech, pár metrů od Berounky.