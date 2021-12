Konec jedné éry

Vzhledem k tomu budou muset ministerstva a úřady od Nového roku až do jara hospodařit v rozpočtovém provizoriu a např. zmrazit růst platů státních zaměstnanců.

Fiala a jeho ministři odjedou autobusem dnes dopoledne z Hrzánského paláce společně do Lán.

Pověření řídit resort dostane dočasně předseda lidovců Marian Jurečka. Poté členové nové vlády položí věnec k hrobu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Z Lán zamíří znovu autobusem už do sídla vlády v Praze, kde Babiš předá funkci.

Po schůzi vlády začne Fiala uvádět ministry do úřadů. Dnes přijdou na řadu ve 45minutových intervalech čtyři vicepremiéři – ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

V sobotu nový premiér doprovodí do úřadů i zbytek ministrů, např. šéfa diplomacie Lipavského do Černínského paláce nebo Janu Černochovou (ODS) na obranu. Ministerstvo zemědělství převezme Jurečka až v pondělí.

Babiš se dnes chystá jako premiér rozloučit s veřejností, a to těsně předtím, než prezident jmenuje novou vládu. Babiš svolal na 8.30 hodin do Strakovy akademie naposledy tiskovou konferenci za účasti ekonomických ministrů za hnutí ANO.

A půl hodiny před jmenováním Fialovy vlády stihne Babiš přestřihnout pásku při otvírání nového úseku dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře.

Ministři končící Babišovy vlády mají ještě tři měsíce nárok na auto s řidičem a někteří i na odchodné podle odsloužených let plus jeden plat navíc.

Ale jen v případě, že do tří měsíců nenastoupí do jiné ústavní funkce či jiných služeb státu. Babiš, Alena Schillerová (finance), Karel Havlíček (průmysl, doprava), Lubomír Metnar (obrana), Richard Brabec (životní prostředí) a Klára Dostálová (místní rozvoj) jsou poslanci, takže nárok na výplatu nemají.

Stejně jako Adam Vojtěch (zdravotnictví), který by měl odejít do Finska jako velvyslanec. Robert Plaga zřejmě zůstane jako náměstek na ministerstvu školství.

Naopak Marie Benešová (spravedlnost) se vrací do advokacie, takže nárok na odchodné mít po třech měsících bude.