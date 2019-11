Konec front na úřadech? Poslanci přijali zákon o elektronické komunikaci

Úřady by se na elektronizaci měly připravovat postupně. Definitivní digitalizace by pak měla být hotová do pěti let. V roce 2020 by měl vzniknout katalog služeb státu digitalizace a mělo by být jasné, jak se bude postupovat. Prioritou by měla být například elektronizace studentského průkazu, stavebního řízení, technického, občanského i řidičského průkazu.