Konec extrémům, červenec přinese „normálnější“ počasí

„Uklidnit” by se měly i srážky. Červenec zřejmě nebude mimořádně deštivý, ani nezvykle suchý. Nejvíce by mělo pršet v týdnu od 4. do 10. července, uvádí Český hydrometeorologický ústav.

Oblohu budou v prvním prázdninovém týdnu většinou zakrývat mraky, které přinesou přeháňky a místy i bouřky. Odpolední maxima se budou tento týden držet nejčastěji v rozmezí od 20 do 25 stupňů. V prvním červencovém týdnu se budou postupně snižovat i noční teploty. Zatímco v úterý dosáhnou až k 18 stupňům, o víkendu mohou spadnout k devíti stupňům Celsia.

V týdnu od 11. do 17. července by mělo být jasno až polojasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Ranní teploty by se měly pohybovat v rozmezí 9 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C.

Další týden (18 až 24. července) by se už mělo opět oteplovat. Noční teploty by se měly podle měsíčního výhledu dosahovat hodnot mezi 9 až 14 °C a denní porostou také. Oscilovat budou mezi 21 až 29 °C.