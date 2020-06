Koloběžky hoďte do kontejneru a nestěžujte si, vzkázali poslanci Čižinskému

„Myslím, že si tady stěžujete na výkon samosprávy v Praze a že je zbytečné to tahat na jednání Poslanecké sněmovny,” vmetl Čižinskému poslanec ODS Petr Bendl.

Ve stejném duchu na něj reagoval i poslanec ČSSD Jan Birke, který je zároveň starostou Náchoda. Nevidí důvod, proč by se tím měli poslanci zabývat.

„Pokud to nebude nějakým způsobem regulováno, tak to do Náchoda dojde také,” odvětil Birkemu Čižinský.

Tzv. zelené koloběžky od společnosti Lime se v Praze objevily před několika lety. Hlavní město s firmou původně sepsalo memorandum, které ale loni vypovědělo, protože firma nedodržuje podmínky bezpečného provozu. To ale provozovateli nijak nebrání v tom, aby koloběžky v Praze stále půjčoval. Navíc se objevují i další firmy.

ODS: Hoďte je do kontejneru

S rázným řešením přišel šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, který by koloběžky házel rovnou do kontejneru.

„Ať se to vyhodí do kontejneru, do opadu. Normálně, nekompromisně, možná na sběrné místo a vytřídit to. A vyřešeno. Myslím, než řešit botičky a odtahy, je lepší to prostě vyhodit,” řekl Stanjura. Firmy by to podle něj motivovalo k tomu, aby vybíraly větší zálohy nebo by si třeba lépe rozmyslely, kde rozjedou byznys.

Návrh v rámci zákona o silniční dopravě poslanci nakonec opravdu neschválili. Praha i další města se tak budou muset s koloběžkami prát dál sami.

Havlíček: Řešení máte

Čižinského návrh zaváděl pojmy obecní mobilita a vozidla obecní mobility pro odlišení od motorových vozidel. K poskytování služby by bylo nově nutné kladné stanovisko obce, která by stanovovala pravidla provozu sdílených kol a koloběžek. Nesprávně zaparkované nebo rozbité vozidlo by mohla nechat obec na náklady provozovatele odtáhnout.

Ministr dopravy Karel Havlíček Čižinskému vzkázal, že Praha má možnost koloběžku odstranit už nyní.

„Živnostenský zákon to dovoluje už nyní řešit na úrovni obce. Nemusíme do toho zatahovat další města,” řekl Havlíček. To ale podle Čižinského není pravda, jelikož ten nerozlišuje například mezi koloběžkou dítěte a touto sdílenou.