Kolem Kozmic na Opavsku už běhají divocí koně

„Koně jsme zatím vypustili do provizorní ohrady, aby se mohli aklimatizovat, ale během několika dní, maximálně týdnů, je vpustíme do rezervace, kde se již budou moci volně pohybovat,“ řekl jednatel firmy Semix Pluxo Kamil Lisal.

„Přece jen jde o velká zvířata, která mají své instinkty, takže lidé by se měli chovat velmi obezřetně. Největší obavu máme z toho, že se lidé budou pokoušet koně krmit. To by jim mohlo způsobit i vážnější zdravotní problémy,“ řekl Lisal. Věří ale, že lidé ocení přínos projektu a problémy nebudou. „Neděláme to pro sebe, ale právě pro lidi,“ dodal Lisal.