Koalice plánuje dva nové národní parky

Počet tuzemských národních parků by se měl během následujících čtyř let navýšit. Ke stávající čtveřici by měl přibýt Národní park Křivoklátsko a Národní park Soutok, což je označení pro oblast v soutoku Moravy a Dyje, který je někdy přezdíván za Moravskou Amazonii. V koaliční smlouvě se k tomu zavazují strany budoucí vládní koalice.