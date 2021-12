Koalice má dvě varianty postupu potom, co Zeman odmítl Lipavského

Místo Lipavského by ale zatím byl pověřen řízením ministerstva zahraničí buď designovaný premiér Petr Fiala (ODS), nebo předseda Pirátů Ivan Bartoš, který má vést ministerstvo pro místní rozvoj.

Koalice by pak řešila spor s prezidentem kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu. Lipavský, jak v sobotu uvedly také Lidové noviny, by diplomacii de facto řídil z pozice prvního náměstka.

Méně pravděpodobná varianta, s níž podle informací ČTK přišli Piráti, předpokládá, že by koalice nyní nenechala jmenovat žádného z navržených ministrů. Záležitost by se řešila kompetenční žalobou a čekalo by se na verdikt ústavních soudců.