Klíšťata v Praze nemají encefalitidu, zjistili hygienici

„Klíšťata z lokalit, které běžně sbíráme, vyšla na encefalitidu negativní, a to ve všech stádiích od larev po dospělce," řekla Zelenková.

Hygienici sledují na jaře v Praze devět lokalit, mnohé z nich se podle Zelenkové sledují více než 20 let. Klíšťata sbírají mimo jiné v Prokopském údolí, v Kunratickém lese, Divoké Šárce, na Točné nebo v Klánovicích.

Letos podle Zelenkové nebyla do analýzy zahrnuta Stromovka, protože v parku v Praze 7 našli hygienici jediné klíště. "Díky klimatickým změnám v uplynulých letech, kdy v létě převažovalo počasí spíše srážkově deficitní s výskytem vysokých denních teplot, tak se v terénu adekvátně vyskytovalo stále méně klíšťat," uvedla Zelenková.

Do přírody jen s repelenty a nelehat do trávy, upozorňují hygienici

Klíšťata pozitivní na klíšťovou encefalitidu se naposledy ve sledovaných lokalitách objevila v roce 2017, a to v Kunratickém lese. Naopak borelióza se u klíšťat v loňském roce potvrdila hned v několika oblastech metropole.

Podle údajů na webu pražské hygienické stanice se letos od ledna do poloviny července v Praze nakazilo boreliózou 33 lidí, klíšťovou encefalitidou osm. Hygienici radí, aby si lidé do lesa oblékali dlouhé kalhoty a trika s dlouhým rukávem ideálně světlé barvy a vždy použili repelent. Po návratu z přírody se pečlivě prohlédli, přisáté klíště co nejrychleji odstranili a postižené místo dezinfikovali.