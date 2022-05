Kempy zdražily, i tak je o ně zájem velký

Ve Středočeském kraji mají leckde letní měsíce už téměř zarezervované. To je případ i Duo kempu v Nové Vsi u Branžeže na Mladoboleslavsku. Návštěvníci se do něj vracejí hlavně kvůli blízkosti Českého ráje a kvůli velkému rybníku, na němž se dají půjčit šlapadla.

Na dovolenou pod stan do některého z lipenských kempů se chystá i rodina Hokrova z Českých Budějovic. „Máme tři děti, takže nějaké vyskakování si z finančních důvodů dovolit bohužel nemůžeme. Kemp vybíráme podle cen, vyhraje ten nejlevnější, myslím, že takto letos bude dovolenou řešit více rodin,“ řekl Karel Hokr s tím, že finanční stránka je omezuje také v délce pobytu. „Více než týden určitě pod stanem nebudeme, na to zkrátka nemáme,“ dodal ­Hokr.

„Obliba karavanů nebývale vzrostla. Předpokládáme, že řada lidí u tohoto typu rekreace zůstane. Pro letošek jsme proto rozšířili počet kompletně vybavených stání pro obytné vozy na dvaasedmdesát,“ přiblížil Bém, jenž se příliš neobává skutečnosti, že Češi mají kvůli inflaci stále hlouběji do kapsy.

Do léta vstupuje s desetiprocentním navýšením cen i kemp Merkur na břehu horní novomlýnské nádrže v Pasohlávkách na Brněnsku. „Letošní sezona by mohla být zhruba na úrovni dvou předchozích let. Samozřejmě v závislosti na počasí. Pokud léto neproprší, bude dobrá,“ řekl Právu Tomáš Ingr, který má kemp na starosti.