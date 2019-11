Ke stávce se připojí polovina škol, ne všechny ale budou zavřené

Učitelé chtějí stávkovat, protože jsou nepokojeni s růstem mezd, jak je navrhla a v pondělí i schválila vláda. Požadovali růst o deset procent, vláda sice toto číslo schválila, do tarifů se ale přidá pouze osm procent, což školským odborům vadí.

Do stávky se nezapojí například největší základní škola v ČR co do počtu žáků, která je v Boskovicích na Blanensku. Třeba v Olomouckém kraji naproti tomu zůstanou uzavřená některá velká školská zařízení včetně gymnázií Hejčín a Čajkovského v Olomouci.