Kdo chce armádě dodat drony, musí koupit i vojenské tatry

„V podstatě by to byla Tatra, kdo by určil, že ten nebo onen může vůbec podat nabídku, když už se budeme bavit o nabídce. Byla by to v podstatě Tatra, kdo řekne, s těmi spolupracujeme a zbytku nedodáme, takže zbytek se ani nemůže účastnit nabídky,“ dodal advokát. Ten v minulosti také pracoval na ministerstvu obrany.

„Na první pohled to vypadá, že by to mohlo být diskriminační, a ono to do velké míry být tak i může. Otázka je, jestli to nemá nějaké reálné zdůvodnění, proč to je takto napsáno. Vidím tam potenciální problém,“ uvedl Leyer, který však podotkl, že se stále jedná o průzkum trhu, a ministerstvo tak může následně při samotném zadávacím řízení požadavky upravit dle výsledků šetření.